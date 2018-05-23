Специалисты раскрыли все секреты энергетической диеты

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Большинство людей каждое утро испытывает тяжелое пробуждение после сна, трудно встать с кровати, и проснуться не лечге даже после пары чашек кофе, специалисты нашли решение этой проблемы. Энергетическая диета - вот что станет решением этой проблемы.

При такой диете прием пищи в течение дня должен быть не менее пяти раз, при этом порции - маленькие. Правильно подобранная комбинация углеродов, протеинов и жиров, потребляемая через равномерные интервалы времени, будет поддерживать жизненную энергию на высоком уровне. Первым в списке нового рациона является банан, особенно вместе с миндальным маслом. В бананах много калия, который в свою очередь улучшает работу сердца, также в них содержится магний, который помогает лучше справляться с жизненными стрессами. Известно, что бананы вырабатывают гормоны счастья. Не следует забывать и о напитках в вашем рационе. Диета включает в себя фруктовые соки, обезжиренное молоко, зеленый чай. Необходимо исключить газированные напитки. Следует также отказаться от жирной пищи, которая сделает вас вялым и ленивым.

Диетологи рекомендуют сделать составляющей своего рациона фрукты и свежие овощи, яйца, мед. Благодаря такой диете самочувствие станет гораздо лучше, и пробуждение после сна будет приятным и быстрым.