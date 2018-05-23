Ярослав Нилов вступился за велосипедистку из Санкт-Петербурга

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Чиновник направил обращения в прокуратуру и ГИБДД для защиты законных интересов гражданки, которой из-за случайного наезда на пешехода на велосипеде грозит несправедливое наказание.

Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя партии ЛДПР Ярослав Нилов считает некорректной позицию полицейских, которые ссылаются на Административный кодекс, согласно которому за оставление места ДТП для водителей предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав или арест. Безусловно, согласно ПДД, велосипед это транспортное средство, а велосипедист водитель, однако в примечаниях КоАП к статье 12.1 указано, что велосипед не является транспортным средством, а следовательно велосипедистка попадает под статью 12.29, и ее наказание предусматривает наложение штрафа. «Зачем сотрудники ГИБДД Санкт-Петербурга так поступили - загадка. Злой умысел или психологическое давление?!».

В направленных обращениях чиновник вступился за велосипедистку Светлану Князеву, и призвал провести соответствующую проверку для защиты ее законных прав.

Ранее сообщалось, что велосипедистку из Санкт-Петербурга могут лишить водительских прав или арестовать на 15 суток за столкновение с пешеходом.