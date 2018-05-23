В Симферополе беременные жалуются на питание в родильном доме

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Жительница Симферополя жалуется на то, как кормят беременных женщин в одной из родильных домов города. Она недовольна количеством еды, а также тем, что им дают гнилые яблоки.

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» одна из жительниц Симферополя решила рассказать о том, как кормят родильном доме №1. Она уточнила, что беременных женщин обделяют в отделении патологии беременности. Женщина поделилась снимками, на которых показала, сколько им дают творожной запеканки, что дополняется яблоками, которые начинаю подгнивать. Для сравнения женщина сфотографировала и меню, на котором указано необходимое количество продуктов. В тексте к публикации она уточнила, что подобное происходит в смену одной из работниц.

Подписчиков группы удивило то, насколько халатно относятся к беременным в родильном доме. Они отметили, что на предоставленных снимках вдвое меньше запеканки, по сравнению с тем количеством, указанным в меню. Но нашлись и те, кто посчитал публикацию излишней. Некоторые привели в пример другой роддом, в котором, по их словам, кормят ещё хуже. Другие посчитали, что в большинстве случаев беременные едят то, что приносят им родственники, а обеды и ужины посещаются в редких случаях.