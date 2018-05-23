Дагестанский йог-мусульманин прошел 10 км на руках

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53-летний мужчина по имени Сулейман Магомедов потратил на такое сложнейшее испытание 12 часов. Спортсмен тщательно готовился к шествию и соблюдал пост, теперь он может претендовать на попадание в Книгу рекордов России и Гиннеса.

Дагестанский уроженец в своем возрасте имеет хорошую физическую подготовленность, йог-мусульманин прошел целых 10 километров, но не ногами, а на руках. Как признался Сулейман, он делал несколько перерывов, но они были небольшими. Основное расстояние мужчина преодолел именно на руках, что достойно рекорда.

Сулейман Магомедов рассказал, что на протяжении жизни много времени посвящает спорту и йоге, что и помогло ему совершить подобное шествие. Спортсмен переместился из Махачкалы до Каспийска, а также попал на видео отечественных СМИ, чем прославился среди россиян и жителей других стран.