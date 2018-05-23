Великобританию в скором времени ожидает дефицит воды

Сегодня, 18:27

Агентство по охране окружающей среды в своём отчете сообщило, что Великобритания ежедневно теряет почти 3 миллиарда воды. По предположениям ученых, стране угрожает нехватка воды в скором времени.

Утечка воды происходит по причине нехватки финансирования на своевременную проверку водопроводных труб, сообщило в новом докладе Агентство по охране окружающей среды. Немало важно и то, что температура воздуха повышается, и использование воды в сельском хозяйстве будет увеличиваться, что и может стать следствием дефицита воды в стране. А население Великобритании, как известно стремительно увеличивается, поэтому последствия могут быть плачевными.

Британцев призывают помочь сохранить важный ресурс и не использовать воду в неразумных целях. Также, скорее всего, водными компаниями будет введен запрет на использование шланг, для полива сада, для мойки автомобилей, для заполнения бассейнов, прудов, для фонтанов. Нарушение запрета на шланги будет преследоваться штрафом в размере 1000 фунтов стерлингов.

Ученые сообщили о страшных болезнях, которые могут распространиться вследствие нехватки воды, например, лихорадка денге и вирус Западного Нила.