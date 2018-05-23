На Камчатке 13-летняя школьница пожертвовала волосы на парики для больных детей

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На Камчатке 13-летняя школьница была поражена историей о 9-летней Рейчел Бэквис, которая активно помогала жителям Африки. Её это настолько тронуло, что девочка пожертвовала собственные волосы на парики для больных детей.

Для 13-летней жительницы Камчатки это была первая стрижка в жизни. Родители не смогли её отговорить от совершения такого поступка. По словам школьницы, она надеется, что так больные дети станут счастливее. Когда волосы снова отрастут, она их пострижёт и отдаст на парики, как сообщает VistaNews.

В Сети, где и появилась информация о 13-летней школьнице с Камчатки, были поражены её поступком. Люди порадовались, что современная молодёжь не всегда только лишь хулиганит, а может делать и очень добрые дела.