В Челябинске успешно спасли женщину с гигантизмом

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Жительница Орла с проблемами после хирургии в 2005 году и собственного диагноза сколиоза и смещения внутренних органов оказалась под угрозой смерти. Профессионалы из кардиоцентра решили проблему женщины и сделали невозможное.

В Челябинске пациентку с гигантизмом успешно спасли после операции на сердце.

«В 2017 году, вот с этим букетом проблем, Полина оказалась перед необходимостью менять клапан сердца», - поясняют хирурги.

Другие клиники не решались начать операцию, поскольку осложненность ситуации не давала шанса на спасение пациентки. Лечить женщину взялись в Челябинске. Ввиду сложности случая, врачи подготовили несколько планов хирургического вмешательства.

После определения всех рисков вмешательства, хирурги приступили к делу. Операция продлилась 8 часов. На данный момент пациентке ничто не угрожает, она чувствует себе в пределах нормы и благодарит всех, кто помог ей поверить в себя и решиться вновь жить полноценной жизнью.