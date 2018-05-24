В Сети обсуждают красавчика-кузена принца Гарри

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Привлек внимание своей персоной младший из четырех детей Чарльз Эдвард Морис Спенсер (брат принцессы Дианы). Внешность и манеры покорили многих гостей свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, неравнодушными остались и прекрасные девушки, мечтающие выйти замуж за принца.

В Сети обсуждают кузена принца Гарри. Известно, что знойному красавчику 24 года, его сердце свободно и он является сыном родного брата принцессы Дианы. Луи Спенсер четвертый ребенок в семье отца от первого брака с фотомоделью Кэтрин Викторией Локвуд, старшие у него три сестры. Также есть и сводные братья и сестры по отцу, поскольку любвеобильный Чарльз Спенсер женился трижды. Манеры.

Походка и внешность молодого красавчика-кузена запомнится многим надолго после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Примечательно, что найти его контакты или связаться с Луи Фредериком Джоном Спенсером сложно, но вполне реально для истинных сердцеедок.