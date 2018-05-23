Борьба с ожирением: Депутаты Госдумы хотят ограничить россиян от рекламы сосисок

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По инициативе чиновников на российском телевидении может значительно уменьшиться количество рекламных роликов, пропагандирующих нездоровое питание. Во время очередного «круглого стола» политики обсудили, как оздоровить нацию, и что для этого делать.

На повестку дня депутаты Госдумы выставили вопросы о пище и здоровье, также была затронута борьба с ожирением, которым страдают многие граждане. Чиновники хотят ограничить россиян от рекламы сосисок, газировки, вредных колбас и других нездоровых продуктов, благодаря которым интерес общественности к неправильному питанию растет, и их здоровье становится хуже, риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает.

Депутаты убеждены, что вместе с этим необходимо повысить налоги для производителей газированных напитков с повышенным содержанием сахара, и такую продукцию продавать с акцизом, чтобы ограничить возможность потребления товара. По мнению экспертов, россияне после таких нововведений могут стать здоровее, а производители понесут серьезные убытки.