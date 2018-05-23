Академик РАН указал на главную причину заражения ВИЧ в России

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В прошлом году 44% россиян заразились во время совместного употребления наркотиков, а гомосексуальные контакты добавили всего 2% к общим случаям. Кроме этого, выявили 270 случаев заражения детей от инфицированных родителей.

Академик РАН Вадим Покровский назвал главную причину заражения ВИЧ в России.

"Главной проблемой стала передача половым путём. И это гетеросексуальные контакты. 54% новых случаев инфицированных утверждают, что не имеют отношения к наркотикам и гомосексуальности", - рассказал он на выступлении пресс-конференции, которая была приурочена ко Дню памяти жертв ВИЧ/СПИД.

В этом месяце стало известно про новый стандарт Минздрава России, который направлен на лечение ВИЧ-больных. Опираясь на законность, их отправят в спецшколы, на протяжении года им предстоит пройти 10 занятий, где поведают о важности лечения, как жить, а также расскажут о мерах осторожности.