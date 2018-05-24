Создателей реалити-шоу обвинили в чрезмерной сексуальности

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Поклонники популярного телевизионного шоу «Золотая молодежь Челси» пришли в шок от увиденных в проекте кадров. За трансляцию излишне сексуальных кадров в душе они обвинили создателей шоу.

Вседозволенность на экране уже надоела зрителю, даже поклонники популярного реалити-шоу «Золотая молодежь Челси» стали осуждать такие действия. Так, в одном из фрагментов шоу на экран была выпущена излишне сексуальная сцена в душе, участниками которой стали Сэм Томпсон и Софи Хэббу. Зрители просто уверенны в том, что им показали реальный секс, который произошел между молодыми людьми.

После такого выпуска теле-шоу, в интернете обрушился шквал негодования на его создателей, которых обвиняли в демонстрации порнографии. На видео видно, что парень лежал в момент, когда Софи отправилась принимать душ, затем он отправился к ней и начал ее гладить и целовать, через несколько минут кадр прервался.

Большинство поклонников шоу сошлись во мнении, что данная сцена просто омерзительна, хотя были и такие, которым она понравилась и они требуют продолжения. Напомним, что в 2017 году в Великобритании возник скандал из-за сцены в сериале «Улица Коронации», которая намекала на групповое изнасилование. Британский медиарегулятор Ofcom быстро отреагировал на критику публики.