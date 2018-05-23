Путину доложили о смерти онкобольной Дарьи Стариковой из Апатитов

Сегодня, 14:06

Пресс-секретарь Кремля сообщил об этом сегодня. История борьбы девушки с болезнью стала известная всей стране во время «Прямой линии» с президентом в 2017 году. После Путин помог больной, и ее перевели в НИИ онкологии имени Герцена, где медики до последнего боролись за ее жизнь, устраивая консультации, делая анализы и проводя терапию.

Владимиру Путину сегодня доложили о смерти онкобольной Дарьи Стариковой. Ее историю россияне узнали в прошлом году после «Прямой линии» с президентом. Девушка рассказала, что стала заложницей ситуации и оказать квалифицированную помощь в родных Апатитах ей не могут.

Чтобы решить острую проблему, Путин помог больной, и ее перевели в НИИ онкологии имени Герцена, где медики до последнего боролись за ее жизнь, устраивая консультации, делая анализы и проводя терапию.

Минздрав выразил глубокие соболезнования близким скончавшейся от рака жительницы Апатитов, а опекуном дочери умершей стала ее тетя.