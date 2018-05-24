Мать Роналду призвала женщин отказаться от абортов

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Мать футболиста Криштиану Роналду призвала женщин не делать аборты. Долорес Авейру поделилась своим негативным опытом и его последствиями.

В мире не утихают споры о гуманности абортов. Существуют как противники данного процесса, считающие его убийством, так и сторонники, которые уверенны в том, что это лучше, чем бросать детей на произвол судьбы. Подключиться к спору решила и мать знаменитого футболиста Криштиану Роналду – Долорес Авейру.

Женщина решила на собственном примере доказать, что аборт очень опасен для женщины. Авейру рассказала, что, будучи беременной Роналду, она решила сделать аборт, посчитав, что не сможет вырастить еще и четвертого ребенка. После долгих раздумий и переживаний женщина все же не решилась на такой шаг.

Теперь же, после того, как ее сын стал мировой знаменитостью и футболистом высокого класса, его мать уверенна в правильности своего решения. Такой пример должен заставить задуматься многих женщин. Долорес Авейру посвятила данной проблеме целую книгу, которая получила название «Мужественная мать».

Напомним, что в современном мире многие женщины решаются на аборт с целью развития своей карьеры. Так, четырехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Саня Ричардс-Росс за несколько недель до Олимпийских игр в Пекине (2008) сделала аборт, что дало ей возможность завоевать золотую медаль.