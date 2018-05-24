Тоннели между ягодиц – новый тренд к пляжному сезону

Сегодня, 05:15

Британские звезды и модели запустили новый флешмоб среди девушек в Instagram. Позже их поддержали популярные блогеры. Благодаря этому тренду ягодицы на снимках будут безупречны.

Близится пляжный сезон и многие девушки озабочены своей фигурой. Благодаря новому тренду не нужно быть очень худой, этому доказательство фото пышнотелых знаменитостей.

Ранее фитнес-блогер из Великобритании Люси Маунтен предложила подписчикам сравнить ушедшую моду на худобу и загар с современными трендами в социальных сетях, которые культивируют здоровое тело и заботу о себе.

Подписчики назвали новый тренд «шоколадный тоннель» и «тоннель Тоблерон». Флешмоб получил имя в честь известного шоколада, который в разрезе имеет треугольную форму. Суть «шоколадного тоннеля» заключается в том,что бы подчеркнуть сексуальность ягодиц. Девушки публикуют свои фото в бикини сзади, где видно расстояние между бедрами, чтобы продемонстрировать достоинства своей фигуры.

Девушки назвали такую позу очень удачной для фото.