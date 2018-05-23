Сегодня, 13:04

Проект разработали в муниципальном учреждении культуры и образования, областном краеведческом музее и областном архиве.

В Кемерово открыли виртуальный городской музей. Там можно узнать о прошлом и настоящем города. Кроме этого, станет возможным выяснить, как появилась система здравоохранения, образования, промышленность.

Также можно узнать информацию про экспонаты Кемеровского областного краеведческого музея "Красная Горка". Терминалы с выходом на сайт намерены установить в публичных местах.

"Будущее развитие проектов поспособствует привлечению документации жителей Кемерово, а также копий семейных реликвий в электронном виде", - сообщили в пресс-службе мэрии.