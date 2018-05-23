Ульяновские будни: Бабушка затрамбовывает пассажиров в маршрутку

Сегодня, 12:25

Интересный случай зафиксировали на видео на одной из остановок маршрута №67 и выложили в соцсести.

Ульяновские будни скрасила пенсионерка, на кадрах можно видеть, как бойкая бабушка "пакует" пассажиров в маршрутку. Женщина всеми силами хочет добыть себе место в транспорте, заталкивая в него людей. Своими действиями она увеселила пользователей интернета. Комментарии гласят, предположительно, пенсионерка пошла на радикальные меры, так как спешила на огород. Другие же выдвигают мнение, что ей нужно было быстрее добраться домой, там скоро по телевизору начнётся её любимая программа.

"Ей надо ехать поливать огород, а тут маршрутка забита", - пишут в интернете.

В данном случае нашлись и те, кого злит такое поведение.

"Бесит такое. Нельзя подождать другую маршрутку?", - возмущается ульяновец.