В сети появилось видео схватки орлана с лисой

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Американский фотограф сумел снять необычную схватку между орланом и лисой за добычу, которой служил кролик. В кадре видно, что птица нападает на животное с добычей в зубах.

Фотограф-натуралист из США Кевин Эби смог снять необычный поединок между белоголовым орланом и лисой. Сражение между животным и птицей шло за добычу, которой в данном случае выступал кролик.

Такие необычные кадры Эби опубликовал на Fox News. На видео видно, что лиса смогла добыть себе кролика и несла его в свою нору в зубах. Орлан заметил из с высоты и моментально смог выхватить добычу, но лиса не собиралась сдаваться, и держала кролика в зубах. Во время схватки птица подняла добычу и животное на высоту шести метров. Приблизительное время схватки составило восемь секунд, победу одержал орлан, который и улетел с добычей, а лиса упала на землю.

Американский фотограф в комментариях к видео сообщил, что после такого падения лиса осталась целой. Также Эби рассказал, что за время своей карьеры еще не видел такой борьбы за еду.