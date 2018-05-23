Минздрав выразил глубокие соболезнования близким скончавшейся от рака жительницы Апатитов

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Сообщение появилась на официальной странице ведомства. О тяжелой болезни Дарьи страна узнала после «Прямой линии» с президентом в 2017 году. После огласки ситуации Дарьи, ее перевели на лечение в НИИ онкологии им. Герцена.

«Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Дарьи», — говорится в официальном сообщении.

Также представители профильного ведомства напомнили, что девушка отчаянно боролась за жизнь на протяжении года, но болезнь не оставила ей шанса. В НИИ онкологии им. Герцена специалисты сделали все, что от них зависело.

Опекуном ребенка умершей Дарьи стала тетя. Об этом рассказали в Апатитах, откуда родом девушка, которая показала пример всем больным с аналогичным диагнозом, что бороться нужно до последнего.