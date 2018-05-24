На томской фотовыставке в стиле ню работы «приправят» духами

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В томском областном краеведческом музее открывается интерактивная выставка фотографий «Парфюмер». Организаторы решили объединить снимки в стиле ню и парфюмерию.

Для любителей необычных инсталляций в томском краеведческом музее открывается новая интерактивная выставка, которая получила название «Парфюмер». Посетители смогут не только посмотреть интересные фото работы, но и почувствовать их запах, так как их "приправили" духами. Сообщается, что все представленные на ней кадры будут в стиле ню.

Посетить жители Томска и гости города смогут выставку в период с 1 июня до 26 августа. Организаторы анонсируют, что любители фото-искусства смогут ощутить аромат разных времен года: «…комнатные, домашние, смягчающие колючесть инея на окнах мягкостью теплого хлеба; запахи праздные и верные, как деревенские часы, рассеянные и собранные, беспечные и предусмотрительные, бельевые, утренние, благочестивые…».

В музее сообщают, что выставка имеет возрастные ограничения, посетители моложе 18 лет не будут допущены в залы. Стоимость билета составит 250 рублей, а для студентов и людей пенсионного возраста – 150 рублей.

Известно, что выставка «Парфюмер» подготовлена специалистами арт-центра в Перинных рядах в Санкт-Петербурге. В ней объединены фотоработы фотографов из России и Украины.