Опекуном дочери умершей онкобольной из Апатитов стала тетя

Сегодня, 11:10

Об этом сообщил глава администрации Апатитов Николай Бова. Все документы муниципалитет оформляет на родственницу скончавшейся от рака 4 степени Дарьи Стариковой.

История девушки из провинции стала обсуждаемой после ее звонка на «Прямую линию» президенту РФ Владимиру Путину 15 июня 2017 года. После девушка стала настоящей героиней для людей с аналогичным диагнозом. Среди своих знакомых Дарья всегда была позитивной и доброжелательной. Однако после ее смерти от онкологии остро встал вопрос о воспитании ее дочери. Опекуном ребенка онкобольной Дарьи стала тетя. По словам чиновников Апатитов, весь пакет документов муниципалитет собрал для женщины и ребенка.

«Министерство социального развития Мурманской области будет доплачивать до величины прожиточного минимума - до 12,5 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Мурманской области рассказали, что ребёнок будет получать ежемесячное пособие от государства, поскольку ребенок потерял кормильца – мать.