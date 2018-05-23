Денис Кондратьев: НДФЛ оказывает негативное влияние на желание людей сдавать макулатуру

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19 мая в студию ОТР на передачу «Экологические итоги» был приглашен замруководителя «Лиги переработчиков макулатуры» Денис Кондратьев. Беседа была посвящена «мусорной проблеме» в РФ, масштабы которой в настоящее время колоссальны. В частности, гость студии рассказал, чем НДФЛ (налог на доходы физических лиц) ставит палки в колеса борьбе с мусором в нашей стране.

Как объяснил Дмитрий Кондратьев, когда макулатура гниет на полигонах, она способствует появлению большого объема свалочных газов, что наносит колоссальный ущерб окружающей среде и здоровью людей. Во многом проблему можно было бы решить сдачей макулатуры на вторичную переработку, но здесь вмешивается фактор НДФЛ — обязанность уплаты 13% налога. Вот и получается, что каждый год россияне выбрасывают в мусорку в общей сложности 1 млрд. долларов.

Стоит добавить, что в последнее время в России стало возникать все больше «мусорных бунтов», когда люди протестуют против свалок. К примеру, в этом году внимание всей страны было приковано к Волоколамску, где люди устали бороться с полигоном «Ядрово».