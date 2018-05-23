Олег Шапиро откроет в Туле «обратную сторону Луны»

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Об этом архитектор рассказал на лекции «Как старые российские города обретают новую идентичность» (проект «В городе жить»). По его словам, 150 лет туляки не видели реку и городской Кремль со стороны набережной из-за неправильной застройки центра города. Не упустил эксперт и значение улицы Металлистов.

Олег Шапиро провел лекцию на тему идентичности старых городов России. По его словам, нужно в Туле открыть «обратную сторону Луны». Речь идет о поисках новых решений для архитектурного ансамбля города, его расширения и усовершенствования без потери самобытности и уникальности построек. Эта лекция состоялась как элемент проекта серии лекций «В городе жить».

Во время лекции он рассказал о проекте «Тульская набережная», и подчеркнул, что Тула – это живой город, где повсюду расположены кафе, магазины, кинотеатры, но в центре была пустота. Ав качестве положительного примера рассказал о реконструкции улицы Металлистов.