Астраханские депутаты вернули родным ветерана войны потерянный орден

Сегодня, 09:08

Награда жителям посёлка Сыченки Гагинского района Нижегородской области была передана заместителем председателя думы города Астрахань Сергеем Кодюшевым и главой общественной компании в сфере патриотического, правового и физического развития молодёжи Искандарбека Даирова.

Астраханские депутаты вернули родным героя войны, майора артиллерии Ивана Широкова орден Красной Звезды, который ранее был утерян. Следует напомнить, орден нашёл местный житель Виталий Алексеев осенью 2017 года в пределах территории Приволжского района. Принадлежность самой награды смогли узнать по присвоенным во времена Великой Отечественной войны выбитым номерам.

Мероприятие передачи трофея провели в праздничной обстановке. Для почтения памяти ветерана войны пришло много жителей посёлка Сыченки.