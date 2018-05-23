Крах и кризис скорой помощи разогнал 50% врачей во Владивостоке

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Об этом сообщила замглавврача КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Владивостока» Ирина Салахутдинова. Статистика гласит, что 54,4% специалистов работают, а остальные покидают регион ради высокой зарплаты и привилегий в других регионов.

Крах и кризис скорой помощи разогнал около 50% врачей во Владивостоке. Примечательно, что причиной стали более выгодные предложения со стороны других клиник и исследовательских центров. Но не смотря на недобор квалифицированных кадров, на данный момент специалисты продолжают оказывать помощь пациентам.

Всего за 2017 год было зафиксировано 152 тыс. обращения за оказанием скорой медицинской помощи.

Эксперты считают, что для обеспечения полной укомплектованности кадрами нужно проводить политику привилегий для врачей. Стимулировать приезжать во Владивосток могут жилье, зарплаты, карьерный рост.