Психиатры назвали количество россиян, страдающих шизофренией

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В последние годы по объективным причинам, связанным с валом негативной информации, неуверенности в завтрашнем дне, количество людей с теми или иными душевными расстройствами увеличивается. В России тенденции не отличаются от мировых.

Психиатры, на основе последних исследований, назвали количество россиян, страдающих шизофренией. Такой тяжелый вид психического расстройства, на данный момент, диагностирован у одного процента населения. Если же говорить обо всех видах психопатологий, то в России, как и в большинстве развитых стран, подобные отклонения можно заметить у каждого пятого человека. Однако это не говорит о том, что «мир сходит с ума». Просто методы диагностики совершенствуются и развиваются.

С новыми прогрессивными методами лечения тяжелых психических расстройств, связано и сокращение в России психоневрологических стационаров. Современные лекарственные препараты позволяют больному продолжать жить в семье и социуме. Тем не менее, есть значительная группа людей, которая находится в пограничном состоянии, но всячески скрывает свой недуг до последней черты, за которой люди уже не могут контролировать свои действия.