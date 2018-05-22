В Волгограде вместо свидетельств выдают справки о рождении

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Такие меры временно введены в связи с возникновением ряда заминок при реализации программы создания Федеральной информационной системы «Единый государственный реестр актов гражданского состояния».

После посещения ЗАГСа, новоиспеченная мама из Волгограда пришла в замешательство. Женщину смутило, что вместо свидетельства о рождении малыша ей выдали справку, так как у работников не было бланков. Она испугалась, что могут возникнуть трудности при обращении к врачу или оформлении загранпаспорта.

Глава отдела записи актов гражданского состояния комитета юстиции Волгоградской области Анна Пушнина пояснила, что в связи с модернизацией системы, в учреждении переходят на новые формы бланков свидетельств о регистрации актов гражданского состояния. Акционерное общество «Гознак» официально прекратило изготавливать документы старого образца, а вот новые бланки не напечатало до сих пор. В связи с такой заминкой, Министерство позволило регионам использовать старые бланки, однако в отделении ЗАГСа закончились образцы свидетельства о рождении. Из-за этого молодые родители временно будут получать справки о рождении их малышей.

Организация предупредила комитет здравоохранения о подобном нюансе, и с оказанием медицинской помощи не должно возникнуть проблем. Однако ребенка пока не получится прописать, и детки временно будут пользоваться полисом своих мам.