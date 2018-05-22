В Подмосковье чиновники решили помочь бабушке, которая умерла 12 лет назад

Сегодня, 19:27

В областной администрации такой поступок объяснили тем, что 2017 год для местной администрации был очень удачный. В итоге ей удалось получить лишние 40 миллиардов рублей, которых никто не ожидал.

Telegram-канал Mash сообщает, что в Подмосковье чиновники решили помочь бабушке адресной денежной поддержкой. Женщина попала в число пенсионеров, которые старше 70 лет и им единоразово выплачивают 5 тысяч рублей.

Но интересно то, что пенсионерка Раиса Павловна, которая умерла ещё 12 лет назад, извещение о финансовой помощи от имени губернатора Андрея Воробьёва получила на ровне с живыми пенсионерами.

В администрации поясняют, что дело в том, что экономика Подмосковья немного улучшилась и появилась возможность помочь. Но всё же остаётся непонятным, как умершему 12 лет назад человеку выделяют деньги, и сколько всего таких ошибок произошло.