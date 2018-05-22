Жители Крыма жалуются на ужасные условия в детских больницах

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Несмотря на то, что на дворе 2018 год, условия в некоторых больницах Крыма до сих пор остаются советскими.

Многие жители жалуются не только на плохие условия в палатах, но и на профессиональность лечащих врачей. Некоторым приходится лечиться после «удачной» помощи некоторых докторов, другие жалуются на коррупцию. Также поступают жалобы и на длинные очереди в кабинеты, а иногда, чтобы попасть на прием, нужно записываться за несколько недель заранее.

Одна из жительниц Симферополя пожаловалась на детскую клинику профосмотров, которая расположена на Карла Либкнехта. Девушка даже прикрепила фотографии туалета в детском отделении, чтобы убедить всех в том, что в клинике «самые лучшие» условия для детей.

«Это все, что Вам нужно знать про заботу о детском Здоровье в Крыму», пишет в соцсети «ВКонтакте» мама ребенка, который проходил лечение в этой больнице.