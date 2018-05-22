По невскому проспекту в день 315-летия Петербурга пройдут слоны

Сегодня, 18:27

В день основания северной столицы в городе ожидают проведения десятка мероприятий, среди которых 27 мая проход четырех слонов, весом каждый как «Газель». Также состоится фестиваль «Мотостолица», концерт «Классика на Дворцовой», шоу «Поющие мосты» и другие.

В воскресенье 27 мая по Невскому проспекту пройдут слоны. В день 315-летия Петербурга будет проводиться международный фестиваль «Мотостолица». Для любителей классической музыки состоится концерт «Классика на Дворцовой». Также собирает почитателей шоу «Поющие мосты».

Для гостей города предусмотрены развлечения в виде игр, конкурсов, экскурсий. В Сети пользователи Интернет с желанием отзываются о будущих мероприятиях. Примечательно, что юбилейный праздник станет одним из наиболее важных событий весны 2018 года.