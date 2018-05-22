Депутат гордумы: Пскову нужен Диснейленд

Сегодня, 18:06

Народная избранница Юлия Пожидаева считает, что городу недостает места, куда могли бы прийти для отдыха родители с детьми.

На заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской гордумы шестого созыва, которое прошло сегодня, речь зашла об установке сезонных уличных аттракционов. На данный момент мэрия одобрила установку десяти аттракционов в городе, и сейчас рассматривают порядок установления батутов с учетом федерального и местного законодательства и благоустройства Пскова. Единогласно было решено, что газоны - не место для подобных сооружений, а потому была сформирована рабочая группа с участием депутатов, руководителей администрации города, прокуратуры, индивидуальных предпринимателей для детальной проработки данного вопроса. Свою деятельность она начнет на следующей неделе.

В ходе дискуссии депутат Юлия Пожидаева отметила, что городу нужен местный Диснейленд, чтобы горожане могли приходить туда для отдыха целыми семьями.