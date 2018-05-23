В Тольятти год назад предвидели победу Нетты на «Евровидении – 2018»

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Об этом рассказали молодые туристы, которым удалось попасть на приватный концерт Бразилай. Парни отметили, что исполняющая блюзы певица хотела перемен и вела разговор о конкурсе.

В Тольятти год назад предвидели имя победительницы на вокальном конкурсе. Речь идет о Нетте Бразилай, которая в 2017 году давала приватный концерт на родине, а приезжие россияне не смогли не отметить бешеную энергетику Нетты и ее стремление развиваться.

«Разговор о "Евровидении" завела сама Нетта. Было видно, что работа ей очень нравится, но ей было тесно в этих рамках, хотелось большего», - сообщили парни.

Также они прокомментировали вылет и полуфинале россиянки Юлии Самойловой. По их словам, обидно, что не выиграла девушка из России, но израильтянка свое место заняла заслуженно.