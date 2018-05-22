Блогер Лена Миро пристыдила вице-премьера Ольгу Голодец за внешний вид

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Скандальная блогер Лена Миро в Сети пристыдила вице-премьера Ольгу Голодец за внешний вид. Журналистка посчитала, что с такой внешностью политик просто не может говорить о лидерских позициях России в сфере культуры.

Недавно вице-премьера Ольга Голодец сообщила, что культура Российской Федерации находится на очень высоком уровне. С этом оказалась не согласна Лена Миро, которая заявила, что россияне вместо балета предпочитают смотреть «Дом-2» и слушать Ольгу Бузову. Блогер заявила, что внешний вид Ольги Голодец уже говорит о том, что женщина совсем не разбирается в культуре.

«Что за платье расцветки «ковёр», и почему поверх «ковра» - плохо сидящий пиджак, который по задумке следует носить так, как это делает Виктория Бэкхем, но никак не тётя Оля Холодец? У Голодец - не деловой стиль, а полное его отсутствие, за котором стоит абсолютная глухота к прекрасному, отсталость и дурновкусие», - прокомментировала внешний вид Голодец Лена Миро в LiveJournal.