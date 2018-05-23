Виртуальные копии Земли создадут для уроков астрономии

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Уроки астрономии всегда были очень интересны детям. Известно, что специально для изучения исторических, культурных и географических объектов реального мира создадут виртуальные копии Земли.

В России разработан специальный проект, который поможет школьникам более детально изучить нашу Планету. Разработкой Atlas VR занимались специалисты дочерней компании холдинга «Российские космические системы» «ТЕРРА ТЕХ».

Известно, что проект Atlas VR представляет собой виртуальный мир, который полностью передает все особенности реального – он воссоздается за счёт сканирования поверхности, высокодетализированного растительного мира «выращивается» по данным съёмки космическими аппаратами, а данные об атмосфере и погоде обновляются через Интернет в постоянном режиме.

Все снимки представлены в трехмерном режиме, кроме этого их можно моделировать объекты, различные явления и процессы, которые протекают на земле. Такой проект создан специально для школьников, а использовать его можно на уроках астрономии, безопасности жизнедеятельности. Также данную платформу можно использовать для создания дополнительной реальности для создания научных и обучающих проектов, дизайна среды.