Палеонтологи раскритиковали последний набор Lego

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Эксперты нашли новые игрушки недостоверными, а фирме-производителю высказали претензии за чересчур чистые экспонаты и мамонтов-«зомби».

Последний набор конструктора Lego, посвященный деятельности археологов, выпустили в конце прошлого месяца. Конструктор набора City включает самолёты, автомобили, арктические станции, снегоходы и тягачи, достающие мамонтов и саблезубых тигров из под покрова льда. Придирчивые палеонтологи досконально изучили новый набор игрушек, и сильно его раскритиковали. В адрес производителя посыпалась куча обвинений в недостоверности при моделировании игрушек.

Представитель лондонского музея естественной истории Виктория Херридж заявила, что в действительности работа археологов очень грязная, а звери «похожи на зомби, а не на нетронутые образцы».

Сотрудник музея Плимута Ян Фридман заявил, что у настоящих палеонтологов нет денег, чтобы приобрести подобную технику, и работают они обычно по-старинке - с лопатами, киркой и пилами. Единственное, что вызвало одобрение - снегоходы.

Несмотря на такую критику, исследователям польстила новая палеонтологическая коллекция. Все они отметили, что очень рады такой популяризации деятельности археологов среди подрастающего поколения, и лишь посоветовали LEGO расширить линию зверей, и включить в нее пещерных медведей, лошадей и древних гиен.