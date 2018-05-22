Ребенок принца Гарри и Меган Маркл не получит титул принца или принцессы

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Многие поклонники королевской семьи после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл ожидают новость, когда герцогиня Сассекская сообщит о своей первой беременности. Тем временем британские историки утверждают, что ребенок пары не получит заветный титул принца или принцессы.

Согласно королевским правилам, титул принца или принцессы достается только детям и внукам монарха, на данный момент это Елизавета II. Дети принца Гарри и Меган Маркл уже будут правнуками и автоматически лишаются титула. Исключением стали лишь дети принца Уильяма, так как он является вторым на очередь стать монархом.

Сообщается, что если у принца Гарри и Меган Маркл появится ребенок, прежде чем принц Чарльз займет место на троне, то, поскольку они теперь считаются герцогом и герцогиней Сассекскими, их детям, скорее всего, дадут титулы лорда и дамы. Однако существует единственный шанс, когда дети Гарри и Меган могут получить титулы принца и принцессы – они должны родиться, когда принц Чарльз уже будет кролем. Тогда они получат при рождении почетные титулы, так как их дед король Великобритании.