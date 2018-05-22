Наоравшие друг на друга рыси стали звездами Интернета

Сегодня, 14:57

Пользователей неимоверно позабавила сценка, снятая терпеливым канадским туристом на лесной тропе. Два представителей дикой фауны, не обращая внимания на людей, в течение десяти минут выясняли отношения на повышенных тонах.

Наоравшие друг на друга рыси моментально стали звездами Интернета, а сам ролик получил вирусное распространение. Еще бы, дикие представители кошачьих, в отличие от своих мелких городских родственников, кричали такими мерзкими голосами, что временами напоминали неадекватных людей, впавших в истерику. Выясняя, кто из них круче, рыси, судя по всему, не стеснялись в выражениях. До решающего физического контакта дело так и не дошло, несмотря на замахи и бодание лбами.

Пользователи широко прокомментировали ролик. Большинство из американского сегмента вспомнили инаугурацию Дональда Трампа и сопутствующие церемонии вопли протестующих под Белым домом. Некоторые пользователи заявили, что теперь после употребления горячительных напитков будут контролировать себя, чтобы не уподобляться скандальным хищникам. Не были забыты и семейные разногласия, близкие по накалу к лесным страстям.