СК «РЕСПЕКТ» прокомментировала нападки в СМИ в свой адрес

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Не так давно в ряде интернет-изданий появились статьи сомнительного содержания, авторы которых попытались скомпрометировать СК «РЕСПЕКТ». На безосновательные обвинения лидер рынка страхования гражданской ответственности застройщиков по итогам 2017 года ответил сдержанным комментарием.

Как следует из официального пресс-релиза, команда СК «РЕСПЕКТ» склоняется к тому, что имел место факт недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка:

«Вынуждены констатировать тот факт, что информационная волна, направленная против СК "РЕСПЕКТ", носит исключительно заказной характер и является так называемым «черным пиаром». Особо хотим отметить, что за все это время, ни один журналист, ни одно издание не обратилось к нам за прояснением нашей позиции и получения наших комментариев».

Представители СК «РЕСПЕКТ» особо подчеркивают, что всегда готовы прислушиваться к конструктивной критике, к которой, к сожалению, размешенные материалы не имеют никакого отношения. Статьи не содержат фактологической информации о компании, зато переполнены персональными нападками, попытками манипуляции общественным мнением и порочащими доброе имя компании недостоверными сведениями.