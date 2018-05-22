Гудков прокомментировал отставку Ройзмана

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"Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе. Хорошо сказано в псалме о Евгении Ройзмане", - написал оппозиционер, комментируя уход Ройзмана с поста мэра Екатеринбурга.

"Всегда важно понять, когда политическая борьба превращается в приспособление и уйти, чтобы начать что-то другое. Да, у оппозиции в России мало денег, мало ресурсов, зато у нее есть то честь, которой во всяких ЕР днем с огнем. И что бы там ни было дальше (а я надеюсь, что у нас получится все не только по отдельности, но и вместе) сегодняшний поступок прекрасен. Так и входят в учебники истории", - отметил общественный деятель, объясняя выражение из псалма в данном случае.

Такое решение заслуживает уважение, по всей видимости, Ройзман на это и рассчитывал, оставляя должность.