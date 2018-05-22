В Астрахани появился странный светофор

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Жители Астрахани жалуются на появление в городе неуправляемого светофора, который создает аварийную ситуацию на дороге. В интернете горожане поделились информацией, что две недели у него горел только желтый свет, а теперь все три.

На пересечении улиц Б.Алексеева и 1-й Перевозной в Астрахани появился неуправляемый светофор. Автомобилисты и пешеходы обсуждают сложившуюся ситуацию в социальных сетях и на городских форумах, а власти не предпринимают никаких действий. Очевидцы рассказывают, что сигнальный электрический фонарь, который должен помогать на дороге, приносит только одни неудобства.

Уже около двух недель светофор горел исключительно желтым светом, а на сегодняшний день у него горят все три цвета. Горожане обеспокоенны тем, что рядом с данным перекрестком находится общеобразовательная школа, ученики которой и пользуются светофором для перехода проезжей части.

Пользователи активно комментируют данную ситуацию и рассказывают о других проблемах на дорогах Астрахани. Странно, что городские власти и службы, которые должны обеспечивать правильную работу дорожных приборов, не реагируют на проблему.