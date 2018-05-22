Забывчивость фармацевтов привела их к наказанию

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Вся необходимая информация о лекарственных препаратах должна содержаться на упаковке и в инструкции к медикаментам, в противном случае производителей и аптечные сети будут привлекать к ответственности. За несоблюдение данных норм планируется ввести штраф в размере одного миллиона рублей.

Информация о медицинском препарате, который человек покупает в аптеке, должна в полном объеме предоставляться в инструкции. На данный момент не все производители лекарств придерживаются данной нормы, что в некоторых случаях приводит к проблемам со здоровьем у пациентов, которые их принимают.

В министерстве здравоохранения России серьезно озабоченны данной проблемой и с целью предотвращения негативных последствий, которые могут возникнуть у человека после приема медицинских препаратов, создало законопроект, который предусматривает солидный штраф за предоставление недостоверной информации на упаковке. Таким образом, забывчивость может привести к наказанию. Предполагается, что штраф составит один миллион рублей в случае, если производитель не предоставит необходимую информацию о лекарстве. Если же здоровью человека будет нанесен вред после приема некачественного препарата, то данная сумма может вырасти до пяти миллионов рублей. После его рассмотрения в Госдуме он вступит в силу.