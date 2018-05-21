"Социальный диагноз": Эксперт оценил нелепый рейтинг матерящихся городов России

Сегодня, 20:05

Специалист в области блатного языка, журналист и переводчик Александр Сидоров опроверг достоверность заключения маркетингового агентства ZOOM MARKET, согласно которому жители Перми признаны самыми нецензурно бранящимися россиянами.

Фима Жиганец утверждает, что некорректно делать выводы о самых матерящихся городах на данных опроса 3000 человек, так как столь малая выборка не может быть наглядной. По мнению журналиста, в данном исследовании необходимо делать выводы не о городах, а о целых регионах - «Нельзя лечить насморк, заткнув человеку ноздри. Надо лечить не симптомы, а саму болезнь, общество». Он заявил, что данный опрос - самый нелепый за последних нескольких лет.

Основываясь но образе жизни граждан, Александр Сидоров (Фима Жиганец) назвал самыми матерящимися Владимирскую и Ярославскую области, где царит повальное пьянство, а люди совершенно не следят за своей речью. Однако главным источником он назвал Забайкалье, где люди живут в бараках полузаброшенных городов, не знают о лифте, получают мизерные зарплаты и спиваются.

Исследователь блатного языка уверен, что обсценная лексика является социальным диагнозом, ведь чем ниже уровень образования человека, тем сложнее его заставить «изъясняться высоким слогом русского романса». Он подытожил, что пока за брань в общественных местах будут наказывать административно, в России по-прежнему будут материться на каждом шагу.