Нижегородский губернатор недоволен благоустройством Нижневолжской набережной

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Глеб Никитин имеет претензии к затягиванию сроков подрядчиком по выполнению работ от Канавинского моста до переулка Рыбный. Открытие объекта в Нижнем Новгороде запланировано на 12 июня, им занимается ООО «Нижегородспецгидрострой».

В рамках проекта Нижневолжской набережной предусматривают выполнение работ на трех этапах с устройством смотровых площадок, газонов, цветников и лестниц. Протяжность участка, на котором идут работы, составляет 13 километров. Стоимость мероприятий превысила сумму в 400 миллионов рублей.

Глеб Никитин, нижегородский губернатор, недоволен благоустройством объекта, так как все работы должны были закончить в конце мая, но подрядчик не справляется со сроками. На данный момент набережная готова на 90%. Проект необходимо закрыть до Дня города, потому Никитин поручил усилить контроль на площадке.