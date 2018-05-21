В Воронеже для купания оборудуют 4 пляжа

Сегодня, 19:30

Места возле воды для отдыха и купания очистят от мусора и облагородят. Всего в Воронеже введут 9 мест для отдыха у воды.

Горожане смогут посетить оборудованные пляжи в Железнодорожном, Левобережном и Центральном районах. Пляжи для купания будут доступны на берегу водохранилища южнее М-4 «Дон», на пляже «Боровое», а также возле базы отдыха «Маяк». Эти места расположены в Железнодорожном районе. Также общественный пляж появится возле санатория имени Горького в Центральном районе.

Водолазы уже приступили к обследованию дна водоемов, предназначенных для купания. На поверхность поднимут мусор и другие предметы, которые могут отказаться опасными для отдыхающих. Купальный сезон в Воронеже стартует с 1 июня. К этой даже все пляжи и места массового отдыха у воды будут готовы.