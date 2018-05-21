Ведущая новостей в Украине случайно обозвала министра грязным и вонючим

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Телеведущая на «35-м канале» города Николаев неверно распределила интонацию, и в прямом эфире оскорбила главу украинской инфраструктуры Владимира Омеляна.

Ведущая выпуска новостей на «35-м канале» анонсировала репортаж о визите министра инфраструктуры в Украине Владимира Омеляна на вокзал Николаева, которым тот остался крайне недоволен. Телеведущая прочла подводку с суфлера, забыв об интонации, и не сделала паузу между двумя идущими сюжетами. В результате данной невнимательности женщина обозвала главу ведомства «грязным и вонючим».

Данный забавный эпизод разместил в своем Facebook один из пользователей, и ролик моментально разошелся по сети. Автор поста с видеороликом отметил, что телеведущая дала лучшее прозвище Омеляну, а пользователи добавили, что со случайным высказыванием сложно не согласиться.