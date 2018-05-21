СМИ: Михаилу Барщевскому сделали операцию на сердце

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Он подтверждает эту информацию, отметив, что все могло быть хуже. В Люберцах 20 мая в больницу госпитализировали представителя правительства России в Верховном и Конституционном судах, после он был транспортирован в Москву.

В СМИ появилась информация, согласно которой Михаилу Барщевскому, представителю правительства РФ в Верховном и Конституционном судах, сделали операцию на сердце. Факт хирургического вмешательства подтверждает сам пациент. На данный момент он пока не раскрывает подробностей операции и его госпитализации 20 мая.

Михаил Барщевский является доктором юридических наук и Заслуженным юристом Российской Федерации. Ранее он был успешным адвокатом и принимал активное участие в интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда?».