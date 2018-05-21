Глава ветслужбы ветеринарии ЯНАО ушел в отставку‍

Сегодня, 19:08

После массовой гибели оленей в округе сменилось руководство службы ветеринарии. Пост главного ветеринарного инспектора занял начальник отдела эпизоотического благополучия.

В службе ветеринарии Ямала произошла смена руководящих лиц ветслужбы. Руководитель службы ветеринарии ЯНАО Андрей Листишенко, занимавший данную должность 16 лет, ушел в отставку. На его место назначили руководителя отдела эпизоотического благополучия Евгения Попова. Андрей Листишенко в минувшую пятницу ушел в отпуск, после чего уволится. Далее он планирует работать в средней полосе РФ.

На прошедшей неделе жители ЯНАО обратились к местным властям с призывами ввести чрезвычайный режим в связи с массовой гибелью оленей, что связано с отсутствием пищи для животных и невозможностью оленеводов увести стадо к летним пастбищам. На данный момент в округе погибло более 2 000 оленей.