Производитель объяснил задумку матрешки с сексуальным подтекстом к ЧМ-2018

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В преддверии чемпионата, на прилавках сувенирных магазинов появилась матрешка со свистком во рту, который вызвал бурное обсуждение в Интернете.

Директор компании, которая производит необычных матрешек, рассказал, что сам по себе сувенир является обычной матрешкой, а общество само придумало к ней собственные подтексты. Также администрация завода по производству игрушек подчеркивает, что матрешка пользуется большим спросом за границей. В Интернете появилось много шуток на эту тему, что помогло компании стать еще популярней и увеличить свои доходы. Изначально выпуск матрешек со свистками планировался лишь для чемпионата, однако стоимость патента на производство оказалась слишком большая, чтобы это осуществить. Поэтому они пересылают игрушки в Англию, Канаду, США, где они пользуются большим спросом. Многие заказывают матрешек для магазинов с нестандартными игрушками из России. На данный момент создатели планируют выпустить матрешки в стиле команд-участников чемпионата, также со свистками, которые так развеселили пользователей Интернета.