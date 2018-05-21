В Свердловской области высмеяли дорожный ремонт

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Дело в том, что вместо катка рабочий использовал своего напарника. Соответствующее видео появилось в социальных сетях местного депутата Дмитрия Ионина.

Во время просмотра ролика видно двух рабочих, которые совершают дорожный ремонт и чинят ямы. Один из дорожников залазит на лопату сверху, а его напарник берёт эту лопату в руки и возит его по только что выложенному асфальту. Таким образом сотрудники дорожной службы решили заменить каток, который приминает покрытие.

Стоит уточнить, что данный инцидент произошёл в Свердловской области в Серове. Местные жители после просмотра видео высмеяли городских дорожников. Такой «инновационный» способ показался им смешным, хотя многие также были просто в шоке от происходящего.