«Новейший» асфальтоукладчик в Серове насмешил прохожих

Сегодня, 18:08

В соцсетях появилась видеозапись, где рабочие из Урала ровняют дороги весьма необычным способом. Ролик опубликовал депутат государственной думы Дмитрий Ионин в своем профиле в Instagram.

Рабочие продемонстрировали необычный способ разравнивать асфальт. Один рабочий становится на валик, а другой двигает его по асфальту, разравнивая при этом яму. Депутат хоть и посмеялся над происшествием, но рассказал, что ему грустно от того, что его родной город появляется в новостях по таким поводам. Пользователи по достоинству оценили ролик, назвав новое приспособление «супер асфальтоукладчик». Кстати, подобные методы применялись и раньше, в советское время, так что новейшие технологии позаимствованы уральцами из прошлого.