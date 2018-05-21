По Ростову разъезжала маршрутка со встроенным «аквариумом»

Сегодня, 18:04

Горожане запечатлели необычное зрелище на видео и выложили в сеть.

В Ростове заметили автобус со встроенным «аквариумом». Маршрутка разъезжала по городу, веселя пассажиров, которые лишь жаловались на отсутствие рыбок. Один из горожан опубликовал ролик с этой «примочкой» в сети. В ролике можно заметить, что в салоне треснуло одно из окон. Дождевая вода попала в пространство между двумя стёклами, что привело к созданию чего-то похожего на аквариум. Водитель и администрация АТП откачивать воду из окна не стала, и автобус вышел на рейс в таком вот виде. К слову, пассажиров это только позабавило. В социальных медиа данная ситуация вызвала живое обсуждение. Некоторые пользователи даже предложили добавить в воду краски для красоты.

Ранее мы писали, что в Ростове «обнаглевшая» маршрутка возмутила ростовчан. Транспортное средство выехало на тротуар и передвигалась по пешеходной зоне как ни в чём не бывало.